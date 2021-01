Rakousko zavede kontroly na hranicích

Rakousko od 19. prosince rozšířilo varování před cestováním na téměř všechny země. Po příjezdu z rizikových zemí musí lidé do desetidenní karantény.

⚠️ Upozornění pro cesty do 🇦🇹 Rakouska: Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna zavádí rakouská strana kontroly na hranicích ‼️ Příští týden pak postupně dojde k omezení počtu hraničních přechodů. Pravidla cestování zůstávají jinak stejná - mimo výjimky povinná karanténa.

Platí to také pro Čechy, kteří do té doby mohli do Rakouska cestovat s negativním testem na covid-19.