Rakousko odkupuje pozemky, na kterých stál koncentrační tábor Gusen

Nově stát získal někdejší „apelplac", vchod k systému štol, zařízení, v němž se drtil kámen a správcovské baráky pro příslušníky SS. Úřady se naopak zatím nedokázaly domluvit s majitelem budovy u vstupu do bývalého tábora, která nyní slouží k bydlení.

Dozorce z koncentračního tábora se vrátil do Německa. Soud je na něj krátký

Zatímco prostory bývalého koncentračního tábora v Mauthausenu převzal rakouský stát už v roce 1947, aby tam zřídil památník, Gusen upadl do značné míry v zapomnění. Kvůli tomu v prosinci 2019 přišel polský premiér Mateusz Morawiecki s nabídkou, že by prostory někdejšího koncentračního tábora odkoupilo Polsko. Nacisté do Gusenu poslali několik desítek tisíc Poláků, šlo o politické vězně nebo Židy.