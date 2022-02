Rakousko míří k povinnému očkování. Pokuty bude neplatičům strhávat z platu

Norma bude platit zatím do konce ledna 2024 a vztahuje se na Rakušany starší 18 let. Netýká se zahraničních turistů ani pendlerů.

Pro příjezd do Rakouska je tak nadále nutné základní očkování (dvě dávky dvoudávkových vakcín nebo jedna dávka vakcíny Janssen, doba platnosti devět měsíců) plus posilovací dávka nebo základní očkování s předložením negativního PCR testu starého maximálně 72 hodin.

Kdo cestuje do Rakouska pouze s platným testem (tedy bez očkování či potvrzení o prodělání nemoci), musí do desetidenní karantény. Tu je možné v polovině ukončit negativním testem. I tady platí povinná registrace před cestou.

Žádné doklady o bezinfekčnosti nepředkládají při vstupu do Rakouska děti mladší 12 let. Děti od dvanácti do patnácti let se prokazují pouze PCR testem, což se ale nevztahuje na ty, které v posledním půlroce covid prodě­laly.