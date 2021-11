Rakouská televize ORF spustila očkovací loterii. Ve hře je i rodinný dům

Rakouská veřejnoprávní televize ORF spustila očkovací loterii. Do slosování se mohou zapojit lidé, kteří se od října nechali naočkovat nebo to mají ještě do konce roku v plánu. Vyhrát mohou tisíc věcných cen včetně rodinného domu, informovala agentura APA. Cílem je posílit proočkovanost Rakouska, kde mají dokončené očkování proti covidu-19 zhruba dvě třetiny obyvatel.