Rusové odpálili ze své nejmodernější ponorky raketu Bulava

Plavidlo podle velitele Severní flotily viceadmirála Alexandra Mojsejeva letos ukončí státní zkoušky, během kterých bude vyzkoušena veškerá výzbroj. Ponorka by měla být loďstvu oficiálně předána do konce letošního roku a zařazena do Severní flotily, dodala agentura TASS.