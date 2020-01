Putin ve výročním projevu: Hlavní problém je malá porodnost

Putin hovořil o nutnosti podpořit porodnost i rodiny a věnovat se stavbě jeslí, která vázne. Do konce roku by mělo přibýt 255 000 nových míst v jeslích.

Zmínil, že ještě větším problémem pro rodiny jsou nízké důchody, obzvlášť pro rodiny s více dětmi. Ekonomickou situaci rodin s více dětmi komplikuje i nemocnost dětí. Zmínil, že se nyní se zvýšily příspěvky na děti a měly by stoupnout na 11 000 rublů za měsíc (zhruba 4000 Kč). Chce zvýšit podporu už při druhém dítěti. Všechny tyto podpory by se měly valorizovat.

U druhého dítěte by měla být podpora 150 000 rublů (cca 55 tisíc korun) a u třetího dítěte by měla podpora při narození činit 450 000 rublů (cca 165 tisíc korun) a rodina by měla dostat půjčku s dvouprocentním úrokem. Celkem by měla dostat rodina se třemi dětmi milion rublů (cca 367 tisíc Kč), aby si mohla koupit byt. Zmínil, že už teď je podpora rodinám vyšší než za SSSR.