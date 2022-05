Putin válku na Ukrajině nevyhraje a nesmí diktovat podmínky příměří, řekl Scholz

Kromě toho „brutalita ruské války“ semkla ukrajinský národ víc než kdykoliv dřív a přiměla dva státy, aby se přiblížily k NATO: „Se Švédskem a Finskem chtějí do Severoatlantické aliance vstoupit dva blízcí přátelé a partneři. Jste srdečně vítáni!“ řekl Scholz.

„Putin bude vážně jednat o míru pouze tehdy, pokud si uvědomí, že nemůže prolomit obranu Ukrajiny,“ řekl Scholz. Dodal, že je nepřípustné, aby ruský prezident nastavoval podmínky příměří. „Žádný diktovaný mír nebude. Ukrajina to nepřijme a my také ne,“ zdůraznil kancléř.

Putin se chce vrátit ke světovému řádu, v němž nejsilnější diktují, co je správné, řekl Scholz. „Je to pokus o návrat do doby, kdy válka byla běžným politickým prostředkem,“ uzavřel.