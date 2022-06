První let do Rwandy byl zrušen, Británie však od deportací neustoupí

Londýn je připraven pokračovat ve svém plánu na deportace žadatelů o azyl do Rwandy, řekla v noci středu britská ministryně vnitra Priti Patelová poté, co první chystaný let s migranty byl v úterý zrušen.