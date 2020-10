První den plošného testování na Slovensku odhalil přes 2200 nakažených

Testuje se antigenovými testy a výsledek je známý do 15 až 30 minut. Hlavní část plošného testování všech obyvatel Slovenska proběhne od 30. října do 1. listopadu a od 6. do 8. listopadu. Armáda ve spolupráci s místními samosprávami zřídí 5000 odběrových míst po celé zemi. Testování je bezplatné a dobrovolné. Určené je pro obyvatele od deset do 65 let.