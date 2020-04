Průzkum: Matovič se udržel v čele, ale posiluje opoziční Směr

Podle průzkumu, který se uskutečnil od 15. do 17. dubna, posiluje opoziční strana Směr-sociální demokracie Roberta Fica a získala by 21,8 procenta hlasů. Ve volbách dalo straně Směr hlas 18,3 procenta Slováků.

Z vládních stran si polepšilo hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára, kterému by dalo hlas 11,5 procenta respondentů. Od voleb si tak hnutí polepšilo o tři procenta.

Jen mírně posílila další vládní strana Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. SaS by v dubnu volilo 6,8 procenta Slováků, když ve volbách získala 6,22 procenta hlasů.

Naopak nejmenší vládní strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky by se podle průzkumu vůbec nedostala do parlamentu, když by získala jen 3,2 procenta hlasů. Ve volbách získala strana 5,77 procenta hlasů. Kiska se z politiky postupně stáhl. Formálně však zůstal v čele strany.