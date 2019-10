Proti bývalým dozorcům z koncentráků je ještě vedeno 23 řízení

„Chceme ještě vyšetřovat, pokud možno co nejvíce pachatelů,“ řekl Will. Naléhavě nutné je podle něj stíhání za vraždy. Věková hranice pro vyšetřování podezřelých přitom neexistuje. „Pokud dnes dostaneme konkrétní indicii na stále ještě žijícího člověka staršího 100 let, povedeme předběžná vyšetřování i proti němu,“ řekl zástupce šéfa centrály pro objasňování nacistických zločinů.