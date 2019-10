Do Barcelony míří desetitisícové pochody z pěti měst

Bouřlivé protesty, které odstartovaly v pondělí v reakci na tresty, jež vynesl španělský nejvyšší soud nad separatisty z řad bývalé katalánské vlády, pokračují v neztenčené míře. Do Barcelony míří z pěti měst pochody. V jednom, vypraveném z Girony, jde kolem deseti tisíc lidí. Do dalších se hodlají zapojit desítky tisíc lidí. Pochody mají dorazit do Barcelony v pátek, kde se na ten den chystá demonstrace spojená se stávkou, kterou vyhlásily katalánské odbory.