Přísné Slovensko. Bez negativního testu se ode dneška nesmí ani do práce

Testování se nemuseli zúčastnit děti do 15 let a důchodci nad 65 let. Ostatní se ode dneška nedostanou bez negativního testu ani do práce, do přírody, do banky nebo do servisu. Bez testu je dovoleno jít pouze do nejbližších potravin, lékárny, drogérie, navštívit lékaře, postarat se blízkou osobu, která je na to odkázaná, venčit psa do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště, jít na antigenní nebo PCR test, jít k soudu, na pohřeb, svatbu nebo křest.