Při stáčení vína se v Itálii otrávili čtyři členové rodiny

Tragickou smrtí čtyř členů rodiny skončilo stáčení vína v Kalábrii. Příbuzní zemřeli jeden po druhém, když se snažili zachránit po otravě jedovatým plynem uvolněným ve sklípku při kvašení vína. Když na místo dorazili záchranáři, nebyli už schopni otrávené čtveřici ve věku od 45 do 70 let pomoci. O neštěstí v Paole informoval britský zpravodajský server The Telegraph.