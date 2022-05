Převážně chudá omladina z vesnice. Mrtvých ruských vojáků jsou tisíce

Ukrajinská vláda tvrdí, že počet mrtvých ruských vojáků dosáhl více než 27 tisíc. Vojenští experti ze Západu to považují za přehnané číslo, ale zároveň předpokládají, že je to mnohonásobně vyšší číslo, než připouští Rusko.

Britské ministerstvo obrany s odkazem na britské tajné služby uvedlo, že zabita či zraněna byla třetina vojáků nasazených do ukrajinské války. Což by znamenalo asi 50 tisíc vojáků.

Ruskojazyčný web Mediazona tvrdí, že do začátku května zahynulo 2009 ruských vojáků a odvolává se přitom na veřejně dostupné zdroje. Většina zabitých byla ve věku od 21 do 23 let, dalším 74 padlým bylo méně než 20 let.