Premiérky: Švédsko a Finsko se ještě nerozhodly ohledně přihlášky do NATO

„Na podání žádosti o vstup do NATO jsou různé názory a my je musíme velmi pečlivě analyzovat,“ řekla předsedkyně finské vlády a dodala: „Domnívám se ale, že náš proces bude poměrně rychlý, v řádu týdnů, nikoli měsíců.“

Britský deník The Times s odvoláním na americké zdroje v pondělí napsal, že obě severské země se pod vlivem ruské agrese proti Ukrajině chystají již v létě vstoupit do NATO. Deník tvrdil, že finská přihláška do NATO se čeká v červnu, Švédsko by mělo následovat.