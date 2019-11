Pozdě, ale přece, píše slovenský tisk k obvinění Jakeše a Štrougala

Pravda v této souvislosti připomíná slova Simona Wiesenthala: jde o spravedlnost, nikoliv o mstu. „Na druhé straně není možné se zbavit dojmu, že to trvalo příliš dlouho. To, co například v Německu stihli za necelé tři roky od pádu berlínské zdi – bývalého šéfa SED Ericha Honeckera postavili před soud 19. října 1992 –, v našich končinách trvá desetinásobně déle. To je smutná vizitka fungování justice v bývalém Československu. Na druhé straně radši později než nikdy,“ dodává Pravda.