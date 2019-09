Poslanec Kotlebovy strany byl odsouzen za extremistické výroky, přišel o mandát

Proti původnímu rozhodnutí specializovaného soudu v Banské Bystrici musí Mazurek, člen LSNS vedené Marianem Kotlebou, zaplatit dvojnásobnou pokutu ve výši 10 tisíc eur (téměř 260 tisíc korun). Pokud by pokutu nezaplatil, odsedí si půl roku ve vězení. „Byl jsem připraven na všechny varianty. Ještě více mě to nabudilo. To, co jsem dělal doposud, budu dělat ještě intenzivněji. Nemám čeho litovat, řekl jsem jen pravdu,“ uvedl Mazurek po vynesení rozsudku.