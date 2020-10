Popsala lesbický vztah v koncentračním táboře, teď historička Hájková čelí žalobě

Česká historička u frankfurtského soudu čelí žalobě nejmenované ženy, jejíž německá matka byla během druhé světové války uvězněná v koncentračních táborech. V roce 1944 se dostala do tábora Neuengamme na předměstí Hamburku, později putovala i do tábora Bergen-Belsen.

Právě fotografie na sociální síti navíc pobouřila Australanku natolik, že požaduje po historičce odškodnění. Jak doplnil The Guardian, mohlo by se jednat o částku až 250 tisíc eur (6,8 milionu korun).

„Neexistuje přímý důkaz, že by moje matka měla sexuální vztah s dozorkyní. Požaduji, aby to univerzita patřičně vyšetřila a abych dostala odškodné za to, jakou psychickou bolest mi (Hájková) způsobila,” citoval ve čtvrtek vyjádření ženy The Guardian. Univerzita Warwick situaci nekomentovala.