Pomoc vojákům je nejlepší způsob ochrany památek, řekl lvovský památkář

Pomáhám klukům na frontě na Východě. Už osm let. Celou tu dobu jsme ve válce.

Vždyť se jí věnuju. Musíme ochránit naši zem a naše památky před agresorem, který všechno ničí. Stačí se podívat, co všechno bombarduje. Pomoc vojákům je nejlepší způsob jak ochránit památky.

Ne, diaspora nám posílá potřebné věci a my je distribuujeme na frontu všude, kde jsou potřeba. Od jihu přes střední Ukrajinu až na sever.

Nemám na mysli letadla, ale vyhlášení bezletových zón, aby skončily barbarské útoku ze vzduchu. To je potřeba nejvíc. Nerozumíme tomu, proč NATO nezasahuje. Děkujeme všem lidem z Francie, Itálie Španělska nebo od vás z Čech, že nám tak pomáháte. Ale děkujeme lidem, ne vládám. Většina si neuvědomuje situaci.

Je to jako na konci třicátých let, kdy jste čelili nacistům a vaši malou zemi obětovali pro mír, který nenastal. A stejné je to teď s Ukrajinou. Pokud se jí nepomůže, tak příští budou na řadě pobaltské státy, pak Polsko a Československo.

Nedochází vám, že každý Rus může dělat podvratnou činnost.