Polský prezident Duda chce zakázat výuku o LGBT ve školách

Duda by si přál, aby v Polsku platil „zákaz propagace ideologie LGBT ve veřejných institucích”, uvedla agentura Reuters. „Za sexuální výchovu svých dětí jsou zodpovědní rodiče. Není možné, aby se jakákoli instituce vměšovala do způsobu, jakým rodiče vychovávají sví děti,” řekl Duda, když ve středu podepisoval takzvanou Chartu pro rodiny, což je jeho sociální a rodinný program.

Dodal, že neumožní homosexuálním párům uzavírat sňatky a adoptovat děti. „To je zahraniční ideologie,” řekl Duda a u jistil že „neexistuje manželství v jiné podobě, než je svazek ženy a muže, to je jediná ústavně přípustná forma”.

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski z proevropské Občanské platformy, Dudův hlavní rival ve volbách naplánovaných na 28. června, řekl, že pokud ho lidé zvolí, chtěl by především společnost spojovat a ne dělit, protože v tom spatřuje úkol prezidenta.

„Chtěl bych být prezidentem všech rodin, nejen těch pisovských, ale také všech lidí žijících bez partnera, seniorů, opuštěných lidí,” řekl Trzaskowski, který je kritizován ze strany katolických konzervativců, protože loni v březnu Varšava pod jeho vedením přijala takzvanou Chartu LGBT, jejímž cílem bylo usnadnit život lidem s menšinovou sexuální orientací. Zavedl také ve školách sexuální výchovu podle standardů Světové zdravotnické organizace (WHO), která zmiňuje i problematiku LGBT. Sám by umožnil registrované partnerství osob stejného pohlaví, ale nemohly by adoptovat děti.