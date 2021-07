Polovina mladých Slováků zvažuje odchod do ciziny, především do Česka

Polovina studentů a absolventů vysokých škol na Slovensku zvažuje odchod ze země do zahraničí, a to hlavně do České republiky, kde dlouhodobě mnoho Slováků také studuje a pracuje. Vyplynulo to ze zveřejněných výsledků průzkumu bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO). Jen menší část ze zmíněné skupiny mladých Slováků ale plánuje trvalé vystěhování do ciziny.