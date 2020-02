Policie začala v části Německa uvádět národnost podezřelých

Takováto obvinění často vznáší například politici protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) i dalších pravicových uskupení. Podle studie mediálního odborníka Thomase Hestermanna z loňského roku je ale skutečný obrázek úplně jiný. V televizním zpravodajství jsou podle něj podezřelí cizinci zmiňování 19krát tak často, než by odpovídalo jejich skutečnému podílu na kriminalitě, ve zpravodajství novin pak dokonce 32krát tak často.

S problematikou se musí potýkat i média. Kodex německé Tiskové rady uvedení národnosti podezřelých připouští v případě, že na tom existuje důvodný veřejný zájem. I v takovém případě ale mají novináři dbát na to, aby zmínění národnosti, nebo etnické či náboženské příslušnosti individuálního podezřelého nevedlo z podněcování předsudků vůči celé menšinové skupině obyvatel.



V Česku upravuje problematiku poskytování informací z trestního řízení trestní řád. Podle něj má policie dbát na to, aby o zúčastněných lidech nezveřejňovala údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností. Výjimku lze učinit například při pátrání po osobách nebo pokud to odůvodňuje veřejný zájem. „Obecně jsou informace poskytovány v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu trestního řízení nebo účelu pátrání,” sdělila mluvčí českého policejního prezidia Lenka Sikorová.