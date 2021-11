Poláci zadrželi stovku migrantů, kterým pomáhali přes hranice Bělorusové

Polští pohraničníci zadrželi migranty u obce Dubicze Cerkiewne s tím, že je k přechodu hranic navedly běloruské síly, uvedlo polské ministerstvo obrany.

„Běloruské síly nejprve provedly průzkum. S největší pravděpodobností poškodily plot. Poté Bělorusové přinutili migranty házet kameny na polské vojáky, aby odpoutali jejich pozornost. O několik set metrů dál se odehrál pokus o překročení hranice,” uvedlo ministerstvo.

Polská pohraniční stráž uvedla, že se o násilné překročení hranic pokusilo několik velkých skupin migrantů. Jedna z nich čítala asi 500 lidí. Pohraničníci uvádějí, že za středu zaregistrovali 501 pokusů o překročení bělorusko-polské hranice.

Poláci běžence nechtějí, bojí se jich

„Běžence litujeme, ale vidíme, že nejsou všichni chudí. To, že házejí po našich policistech, pohraničnících a vojácích kameny a klacky, že sahají k násilí, to se nám nelíbí. To by se dít nemělo,“ řekl ČTK starosta vsi Kuźnica u stejnojmenného hraničního přechodu Pawel Miklas.

Dodal, že Poláci jídlo nikdy neodmítnou poskytnout, ale že mnozí běženci nejsou chudí.

Záběry z uprchlického tábora u bělorusko-polských hranic Foto: Reuters

„Lidí je mi líto, ale nepustil bych je do Polska. V tom s premiérem souhlasím,“ řekl ČTK mladý Polák u benzinové pumpy na cestě do východopolského města Bialystok.

„Je to hrozné, co se s uprchlíky děje. Ale bála bych se je sem pustit. Je to situace, která nemá dobré východisko,“ míní Monika, objíždějící se svou dodávkou východopolské tržnice.

Morawiecki varuje před stamiliony uprchlíků

U hranic platí výjimečný stav, nesmějí k nim novináři, ochránci lidských práv a humanitární pracovníci.

To vyvolává kritiku a vytváří dojem, že polská strana něco tají, protože běloruský prezident Alexandr Lukašenko pustil k hranicím i novináře ze západních médií.

Polský premiér Mateusz Morawiecki připouští, že Varšava v hybridní válce s Minskem čelí hned dvěma zbraním, a to migrantům a dezinformacím, ale dosavadní přístup hájí.

„Mnoho pomocníků a politiků situaci zneužívalo k vlastní propagandě,” zdůvodnil premiér uzávěru v rozhovoru pro Bild.

Polský premiér varoval před stovkami milionů migrantů mířících do Evropy.

„Jsme v situaci, kdy bráníme vstupu tisícům migrantů, brzy to mohou být statisíce a miliony. Pokud nebudeme naše hranice v Evropě rozhodně chránit, pokusí se stovky milionů lidí z Afriky a Blízkého východu dostat do Evropy, obzvláště pak do Německa. V Německu žije přes 80 milionů lidí. Dovolili byste přijít dalším 50 milionům?” ptal se Morawiecki.

Odpověděl si, že Němci by rádi nebyli, protože si chtějí udržet svou kulturu a životní standard.

Polsko nasadilo na migranty na hranicích s Běloruskem vodní děla Video: Reuters

Prohlásil, že rozhodnutí o řešení krize nesmí padnout bez vědomí Varšavy. Polsku vadí, že Lukašenkovi volala německá kancléřka Angela Merkelová a domluvila, že Lukašenko bude o krizi jednat s EU.