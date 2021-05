Poláci konečně vidí světlo na konci tunelu

Počet hospitalizovaných s covidem je ve 40milionovém Polsku v současnosti 20 638 lidí, umělou plicní ventilaci potřebuje 2831 z nich. To je v obou případech asi o třetinu méně než před měsícem. „Kromě oteplení je třeba hledat příčinu zlepšení za zpřísněním opatření, která většina obyvatel respektovala. Musíme však ještě několik týdnů vydržet, abychom udrželi příznivý vývoj, který v současnosti nastal,“ řekl Kraska v polském Rádiu 24.

Zatímco náměstek polského ministra zdravotnictví mluví o tom, že je třeba ještě pár týdnů vydržet, vláda chystá rozvolnění. „Už od úterý 4. května budou v Polsku otevřená nákupní střediska a do škol se vrátí žáci prvních až třetích tříd. S omezeným počtem návštěvníků se otevřou galerie, muzea a některé obchody. Hotely budou moci být od 8. května obsazené z poloviny. Zahrádky restaurací, barů a kaváren otevřou 15. května,“ informovalo polské ministerstvo zdravotnictví.

Od 29. května by se pak měli do škol vrátit všichni žáci a studenti. Ve stejný den by se měly otevřít i vnitřní prostory restaurací, barů či kaváren stejně jako kina, divadla nebo bazény.