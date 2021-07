Podle odhadů vyhrála volby v Bulharsku těsně opozice

Podle odhadů tří společností, které se věnují průzkumu veřejného mínění, získala ITN 22,8 až 24 procent hlasů. Následovaly expremiérova GERB s 22,5 až 23,5 procenty hlasů a socialisté, jimž průzkumy přičítají zhruba 13 procent hlasů. Do parlamentu by se opět mělo dostat šest stran. Nacionalisté přitom čtyřprocentní hranici nepřekonali.

„Podpora, kterou získala ITN, je úžasná, ” uvedl Trifonov na Facebooku. Podle předpovědí by ITN spolu s protikorupční formací Demokratické Bulharsko a menším hnutím „Povstaňte! BG! Mafiáni ven!” mohla získat 112 z 240 parlamentních křesel. To by však znamenalo menšinovou vládu, která by se musela spoléhat na podporu jiných stran, například socialistů či stranu bulharských Turků DPS.