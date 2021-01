Počet migrantů, kteří loni dorazili do Řecka, klesl o 80 procent

Podle OSN do Řecka dorazilo po moři 9 687 migrantů a uprchlíků, po zemi pak 5982. O rok dříve to bylo po moři 59 726 a po zemi 14 887 osob. Počet obětí ale stoupl ze 71 na 102. Jeden migrant zemřel už letos a tři jsou nezvěstní, když se pokusili tento týden doplavat z člunu na skalnaté pobřeží Lesbu. Zachránit se jich podařilo 24. Bez nich letos dorazilo do Řecka 116 migrantů, z toho 44 po moři.