Po slovenské dálnici jel muž na koloběžce

TO SNÁĎ NIE JE MOŽNÉ: MUŽ SA NA KOLOBEŽKE PREMÁVAL PRIAMO NA DIAĽNICI Elektrické kolobežky sú v ostatnej dobe jedným z najväčších fenoménov v mestách, avšak nepatria medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky. Niektorí kolobežkári si dokonca myslia, že môžu doslova jazdiť kdekoľvek, no nie je to tak. Svoju elektrokolobežku sa muž rozhodol ísť prevetrať rovno na diaľnicu D1 vo štvrtok krátko po 7:00 h. Takto ohrozoval nielen premávku ale hlavne - ohrozil sám seba! Išlo o naozaj veľkú odvahu. Nám sa podarilo zabezpečiť kamerové záznamy a po mužovi pátrame.