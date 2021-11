Po 24 letech odloučení se toulavý Ital pokusil ubodat svého bratra, motiv zůstává záhadou

Dvaačtyřicetiletý Ivo Rabanser se do alpského městečka na severu Itálie vrátil po 24 letech. Po smrti svého otce na konci devadesátých let minulého století zmizel a od té doby se po něm slehla zem. Jeho rodina po něm bezvýsledně pátrala i prostřednictvím televizních pořadů. Podle italského deníku Corriere del Veneto byl v posledních letech Rabanser na sociálních sítích přesto několikrát v kontaktu se svojí matkou.

Poslední říjnovou sobotu se hodinu před půlnocí objevil Rabanser v domě svého bratra, který v Selvě žije s manželkou Monikou a devítiletým synem a pracuje v místním lyžařském středisku.

K domu přijel na kole s dvěma loveckými noži a přes garáž se dostal až do ložnice. Napadl v posteli ležícího Martina, manželka se ho pokoušela bránit s baterkou v ruce. Z běsnění staršího z bratrů vyvázla s lehčím zraněním, později se synem utekla z domu a přivolala pomoc.

Parla Ivo Rabanser: «Se avessi voluto uccidere mio fratello lo avrei fatto, mi sono f... https://t.co/bihOg3nL9y pic.twitter.com/XGVkjd802f — Corriere della Sera (@Corriere) November 5, 2021

Policie v domě objevila vážně zraněného Martina a Iva s loveckým nožem od krve. Zraněný muž, kterému bratr zasadil nejméně čtyři rány nožem do oblasti hrudníku, byl transportován do nemocnice v Bolzanu, kde byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče a podrobil se operaci. V pátek byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení a je mimo ohrožení života.

„Kromě vnějších zranění došlo i k psychické újmě. Pro manžele nebude snadné se vrátit domů a usínat v posteli, kde k útoku došlo,” uvedla právnička rodiny Nicola Nettisová. V tuto chvíli žije rodina u rodičů Moniky.

Motiv zůstává nejasný

Co bylo motivem muže, který do města přijel ze 170 kilometrů vzdálené Verony, kde do nedávna pracoval jako údržbář v tenisovém klubu, není zcela jasné. Italská média spekulují na základě informací od právníků o neshodách v rodině.

Dědictví po otci podle výpovědi muže obviněného z pokusu o vraždu nehrálo roli. „Peníze mě nikdy nezajímaly, o dědictví nešlo,” měl říci po činu starší z bratrů. Podle informací deníku La Repubblica Rabanser přiznal právníkovi, že prochází těžkým obdobím, kdy mimo jiné během pandemie přišel o práci.

„Nechtěl jsem ho zabít, kdybych to chtěl udělat, tak bych nepřestal,” řekl po činu právníkům. Policie ho našla v kuchyni v oblečení od krve. Z informací právníků vyplývá, že Martin svého bratra během útoku nepoznal, a dokonce se ho během útoku stihl zeptat, kdo je a o co mu jde.

Ačkoliv policie už ví, že určité neshody se v rodině mezi sourozenci objevovaly už před dvěma desítkami let, vyšetřovatelé stále pracují s několika verzemi. Zjišťují zejména, zda mohly být motivem útoku přes dvacet let staré sváry, zejména když Ivovi bylo tehdy 18 a Martinovi pouze 11 let.

Bezdomovec se zálibou v knihách

Osobnost útočníka přiblížil také Marco Zamprese, který ve Veroně vede ubytovací zařízení pro lidi bez domova, kde Rabanser naposledy přebýval. „Nikdy bych neřekl, že to je násilník. Přišel k nám na konci roku 2019 a zůstal až do letošního března, kdy se prostě vypařil,” uvedl pro Corriere del Veneto.

Rabanser předtím žil také v Miláně, kde nějakou dobu pracoval jako elektrikář. Poté skončil na ulici a spoléhal se na pomoc nadace Arca, kde si všimli jeho odborných znalostí a pomohli mu opět získat práci. V roce 2014 se přestěhoval do Verony, kde skončil znovu mezi bezdomovci.

„Od ostatních lidí bez domova se ale velmi lišil. Chodil do knihovny, hodně četl. Byl zdvořilý a ochotný, pomáhal nám rozvážet jídlo a někdy pracoval i na poli. Proto jsme si na něj vzpomněli ve chvíli, kdy se naskytla možnost nabídnout mu práci v tenisovém centru. Ivo souhlasil a po zkušební době dostal smlouvu na dobu neurčitou. Byl v práci skvělý, sekal trávu, prováděl drobnou údržbu, a taky mohl bydlet pod střechou,” prozradil Roberto Vassanelli, dobrovolník nadace zabývající se pomocí chudým a mimo jiné viceprezident firmy provozující tenisový areál.

Zvrat ovšem přišel v roce 2020, kdy svět zasáhla pandemie. Rabanser byl tři měsíce zavřený v jediném pokoji, a když se konečně mohl vrátit k sekání trávy, řekl, že si chce najít byt k pronájmu.