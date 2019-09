Pilot vylil kávu do kontrolního panelu, plný airbus musel přistát

Piloti dostali kávu v šálcích bez víček, což bylo podle úřadu pro tuto leteckou společnost zcela běžné. Kapitán si kávu položil na svůj odkládací stolek, ale šálek se později převrhl. Většina tekutiny se vylila mimo, ale část se dostala do ovládacího panelu. Bylo rozhodnuto odklonit letadlo do Irska, kde bezpečně přistálo, nikdo nebyl zraněn.

Ačkoliv nebylo zveřejněno, které aerolinky let z Frankfurtu do Cancúnu provozovaly, podle nezávislé organizace Flight Safety Foundation to byla společnost Condor Airlines a letadlo patřilo aerolinkám Thomas Cook Airlines.