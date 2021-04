Pellegrini v průzkumu vede, před Matovičem je i Fico

Na druhém místě by se umístila vládní strana Svoboda a Solidarita ministra hospodářství Richarda Sulíka (11,2 %) a třetí by skončila strana Směr-sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica (10,9 %).

Hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára by volilo 7,4 procenta Slováků. Do parlamentu by se dostaly také tři v současnosti mimoparlamentní strany: Progresivní Slovensko (6,2 %), jež navrhlo do prezidentských voleb v roce 2019 vítěznou Zuzanu Čaputovou, Křesťanskodemokratické hnutí (5,7 %) a strana zastupující maďarskou menšinu žijící na jihu Slovenska Aliance (5 %).