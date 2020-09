Paříž pouští migranty do Británie, tvrdí tamní média

Francouzská pobřežní hlídka sledovala v kanálu La Manche přetížený gumový člun s afghánskými migranty, a jakmile vplul do britských vod, okamžitě se vzdálila. Napsal to britský list The Daily Mail s odvoláním na svědka, který událost pozoroval a zdokumentoval z rybářského plavidla.