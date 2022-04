Papež zvažuje cestu do Kyjeva, Putin je podle něj potentát

„Ano, je to možné,“ řekla hlava katolické církve novinářům v letadle. Podrobnosti podle agentury Reuters neuvedl.

Na Maltě hlavu katolické církve čeká setkání s prezidentem Georgem Vellou i premiérem Robertem Abelou. Papež také pronese projev ke státním představitelům a diplomatům, v němž by měl podle agentury AP upozornit na výzvy, kterým Evropa čelí v otázkách migrace.

Pokud by se František skutečně rozhodl navštívit Kyjev, kam ho pozvali ukrajinští politici i náboženští představitelé, stal by se nejznámější osobností, která by tak během války učinila. Velký ohlas v březnu vyvolala návštěva ukrajinské metropole českým premiérem Petrem Fialou a jeho protějšky z Polska a Slovinska, kterou pozorovatelé hodnotili jako silný signál podpory Kyjevu, který čelí agresi Moskvy.