Papež František začíná návštěvu Slovenska, přivítá ho Čaputová s rodinou

Pozvání do zahrady Prezidentského paláce dostali také rodiče zavražděného novináře Jána Kuciaka a matka jeho zavražděné snoubenky Zlatica Kušnírová. „Bylo to pro nás velmi velké překvapení. To jsme vůbec nečekali. Pro nás je to takové zadostiučinění a setkání s papežem bude památka na celý život,“ řekla Novinkám Kušnírová.