Padlo obvinění za tragickou nehodu autobusu u Nitry, řidiči náklaďáku hrozí až 10 let

Slovenská média v pátek uvedla, že řidič nákladního vozu je stíhán za obecné ohrožení a v případě prokázání viny mu hrozí až deset let vězení. Podle portálu My Nitra byly hlavní příčinou kolize patrně podhuštěné pneumatiky nákladního vozu, což vedlo k jeho rozhoupání na nerovnosti během jízdy z kopce. Náklaďák naložený kamením přejel do protisměru a narazil do autobusu.