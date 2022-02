Opilý strojvůdce dostal na Slovensku dvouletou podmínku

V rychlém řízení odsoudil slovenský soud 51letého strojvůdce Slavomíra ke dvouletému podmíněnému trestu se zkušební lhůtou na tři roky za to, že řídil vlak opilý. Při kontrole nadýchal 2,5 promile. Dostal také pětiletý zákaz řízení dráhových i motorových vozidel. Pokud by rozhodnutí soudu nerespektoval a sedl by za volant, půjde do vězení.