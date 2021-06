ON-LINE: V Británii zaznamenali nejvíc nově nakažených od února, většinou jde o indickou mutaci

6:51 - Podle vládních údajů přibylo v Británii 8125 nových případů, což je nejvíc od 26. února. Varianta delta, která je pokládána za asi o 60 procent nakažlivější než předchozí dominantní kmen, nyní představuje více než 90 procent všech nových případů nákazy v Británii; v Anglii by to ale podle informací listu The Guardian mohlo být až 96 procent.