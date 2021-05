Odkud víte, že máme na palubě bombu? Přepis komunikace pilotů Ryanairu s běloruskou věží

Cestující však podle stanice BBC propadli panice, když letadlo začalo pozvolna klesat na přistání, ale náhle přešlo do prudkého klesání a změnilo směr. Nevěděli, co se děje, a báli se, jestli nemá stroj poruchu. Až po patnácti minutách kapitán oznámil, že byl let odkloněn do Minsku.