Ochrana klimatu je důležitější než hospodářský růst, tvrdí Němci

Mladí lidé s vyšším vzděláním a ženy si cení ekologie více. Pro důslednější ochranu klimatu jsou voliči Zelených (86 procent) a Levice (85 procent), uvádí průzkum. Ekonomický růst naopak upřednostňují voliči AfD (55 procent).

Průzkum dále ukázal, že většina Němců (52 procent) považuje vliv hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), iniciovaného švédskou studentkou Gretou Thunbergovou, na politiku za velký nebo velmi velký. Opačně to vidí 46 procent dotázaných.

Snižování emisí pokulhává za plánem

O tématu klimatických změn a opatření k jejich zpomalení se v poslední době v Německu vedou velké veřejné debaty. Spolková republika původně plánovala, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 40 procent. Už nyní je ale jasné, že se jí to nepodaří. Do konce loňského roku totiž emise klesly jen o 30,6 procenta.

Nejmenší pokles zaznamenala oblast dopravy (0,6 procenta) následovaná zemědělstvím (18,8 procenta), průmyslem (30,7 procenta), energetikou (33,4 procenta) a oblastí bydlení (44 procent). V dalších oblastech emise klesly o 75 procent.

Do roku 2030 chce Německo ve srovnání s rokem 1990 snížit emise o 55 procent.

Volební průzkum: Velká koalice by už většinu neměla

Současně s klimatickým průzkumem byl zveřejněn také průzkum volebních preferencí. Pokud by se nyní konaly v Německu parlamentní volby, konzervativní unii CDU/CSU by volilo 27 procent Němců. Na druhé místo by se dostali Zelení se ziskem 23 procent voličů.