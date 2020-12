O brexitu se musí rozhodnout do středy, Londýn nabídl ústupky

Těsně před zahájením jednání britského premiéra Borise Johnsona s předsedkyní evropské komise Ursulou von der Leyenovou Johnsonova kancelář uvedla, že ustoupí od bodů připravovaného zákona o mezinárodním obchodu, které by umožňovaly obejít podmínky zákona o brexitu: „Británie je připravena odebrat paragraf 44 o vnitřním trhu a deaktivovat paragrafy 45 a 47 o státní pomoci.“ Ty by se nově mohly použít v souladu se závazky mezinárodního práva.

Také vyjednavač EU Barnier pravil, že jednání nejsou „daleko od konce“ a že se dá počítat, že rozhovory potrvají do půlky týdne, ale ne déle. Obě strany totiž potřebují čas na ratifikaci případné dohody. Britská vláda navíc uvedla, že by ve středu ráda nechala hlasovat o novém zákonu o mezinárodním obchodu, který by přepsal dohodu o odchodu Spojeného království. Pokud by k tomu došlo, pro Brusel to představuje konec jednání.