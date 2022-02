Nové satelitní snímky ukazují další ruské vojenské jednotky blízko ukrajinských hranic

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou se v posledních dnech a hodinách dále zvyšuje. Kyjev dnes vyhlásil výjimečný stav ve všech regionech kromě Luhanské a Doněcké oblasti, kde operují povstalci a kde mimořádný režim platí již delší dobu, a do armády povolal zálohy. Reagoval tím na rozhodnutí Moskvy ze začátku týdne uznat nezávislost dvojice proruských separatistických oblastí na východě země a poslat do nich vojáky. Západ očekává, že nezůstane jen u toho. Rozsáhlý útok na Ukrajinu například Spojené státy podle magazínu Newsweek předpokládají do 48 hodin.