Nizozemci zařadili Prahu mezi rizikové regiony

„S okamžitou účinností od 15. září 2020 označila nizozemská vláda Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19,” informuje české ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách.