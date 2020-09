Nevhodné oblečení, příliš samostatnosti. Alsasko čelí nárůstu útoků na ženy

„Vyrostla jsem ve Štrasburku a to, co se nyní děje, jsem ještě nezažila. Pouliční obtěžování je jako mor. Stalo se běžnou součástí každého dne,“ uvedla Elisabeth.

Tu napadli minulý týden v pátek odpoledne tři muži. Vracela se právě z knihovny Malraux, když ji dva muži chytili a třetí ji začal mlátit do obličeje. Nelíbilo se jim, že má příliš krátkou sukni. Z incidentu vyvázla naštěstí jen s nateklým okem.

A tak se jedna z nich rozhodla situaci vyřešit rázně. Dala mu facku. „Byla to chyba. Začal mě mlátit. Dostala jsem tři údery do hlavy a když jsem spadla na zem, tak další,“ popsala Luane. Po útoku skončila v nemocnici, kde podstoupila operaci, protože utrpěla zlomeninu spodiny očnice. Rány do obličeje a zad utrpěla také Claire.