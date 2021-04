Nepřijatelně pomalé. WHO kritizuje tempo očkování v Evropě

Minulý týden v Evropě přibylo 1,6 milionu infikovaných lidí. „Před pouhými pěti týdny byly týdenní počty nových případů v Evropě pod jedním milionem, ale nyní vyvolává situace v oblasti mnohem větší obavy, než jsme měli v posledních několika měsících,“ uvedla v prohlášení Dorit Nitzanová, která je krizovou ředitelkou WHO pro Evropu.

Nárůst počtu nových případů je pozorován ve všech věkových skupinách kromě té nad osmdesát let, kde se podle evropské pobočky WHO projevuje dopad očkování.

„Očkování představuje tu nejlepší cestu ven z pandemie. Nejenže funguje, ale je i vysoce účinné při zpomalování nákazy. Jenže postup očkovací kampaně je nepřijatelně pomalý,” uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge.

Desítky Čechů si dojely na očkování do Srbska

Desítky Čechů si dojely na očkování do Srbska Koronavirus

„Dokud pokrytí (vakcínami) zůstane nízké, musíme se řídit stejnými zdravotními a sociálními opatřeními jako v minulosti, abychom zpoždění vyvážili. Je třeba říci to zcela jasně: musíme zrychlit výrobu, snížit administrativní překážky v souvislosti s aplikací vakcín a využít každou jednotlivou dávku, kterou máme k dispozici, a to okamžitě.“

Podle údajů WHO dostalo v evropském regionu, do kterého WHO počítá i Rusko, Turecko a středoasijské státy, první dávku očkování zhruba deset procent obyvatel, plné dvě dávky očkovací látky mají zhruba čtyři procenta obyvatel oblasti. Pomalý postup očkování je podle organizace jedním z důvodů, proč se v posledních týdnech opět zhoršuje epidemická situace.