Nepovedený ohňostroj ve Francii zabil sedmileté dítě a mladou ženu

Na otázku, zda lidé nebyli příliš blízko odpalování ohňostroje, prokurátor odpověděl: „Zda se mělo toto místo uzavřít, to je jedna z otázek, které si klademe.“ Starosta Bourdouleix uvedl, že členové ochranky „radili lidem poblíž místa nehody, aby se vzdálili“. „Je to strašná tragédie,“ řekl.

Laurent Picard, který přišel na ohňostroj se svými dvěma dcerami ve věku 8 a 13 let, byl svědkem nehody. „Byl jsem pět nebo šest metrů od místa, kde petarda explodovala. Cítil jsem horko exploze a jiskry. Naštěstí tam, kde jsem byl, jsem tvořil dcerám jakýsi štít,“ uvedl. Nechápe, jak se to mohlo stát. „Buď to byla petarda, která se pokazila, nebo explodovala při pádu? Stalo se to tak rychle, víc k tomu nemůžu říct.“