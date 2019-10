Neochránili jste naše občany, viní Čína Británii kvůli smrti migrantů

Tehdejší tragédie ale začala v Číně, jak ukázalo vyšetřování, při kterém byl v Nizozemsku odsouzen na 14 let řidič kamionu Perry Wacker. Dva lidé v kontejneru přežili a vyšlo najevo, že každý za cestu do Británie zaplatil 20 000 liber (téměř 600 tisíc korun). Nejprve letěli na své pasy do Bělehradu, kde dostali falešné pasy a byli drženi v zabezpečených domech, aby se jich nezmocnil jiný gang. Autem je odvezli do Maďarska a pak v kamiónu naloženém na vlak přes Rakousko a Francii do Rotterdamu. Tam je přeložili do jiného kamionu, jedoucího do Zeebrugge na trajekt. Cestou se ale ucpal ventilační otvor.