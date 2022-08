Není důvod neotevřít Nord Stream 2, řekl německý vládní politik. Až na zničené NATO a EU, opáčil kolega

Kubicki uvedl, že by ale Německo souhlas s uvedením plynovodu do provozu mělo vydat, protože nemá kvůli omezeným dodávkám ruského plynu co ztratit. „Pokud by k nám touto trasou přišlo více plynu, možná dokonce celý nasmlouvaný objem, pomohlo by to, aby lidé v zimě nemuseli mrznout a aby náš průmysl neutrpěl vážné škody,” řekl. Poznamenal, že právě to je prvořadou povinností německé vlády.