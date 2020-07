Německý soud poslal deset mužů do vězení za hromadné znásilnění

Deset z 11 pachatelů hromadného znásilnění osmnáctileté dívky v jihoněmeckém Freiburgu jde do vězení, napsal server týdeníku Focus. Soud jim udělil tresty až do výše pěti let a šesti měsíců. Pachateli jsou muži ve věku 18 až 30 let a většina z nich jsou žadatelé o azyl. Osm jich pochází ze Sýrie, jeden z Iráku, jeden z Alžírska a jeden je Němec bez migračních kořenů.