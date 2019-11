Německý ministr chce zákaz kontroverzní léčby homosexuality u mladistvých

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) chce uzákonit u nezletilých naprostý zákaz kontroverzní léčby homosexuality, která má za cíl změnit jejich sexuální orientaci. Těm, kdo by podrobovali mladistvé těmto „terapiím“, by mohlo hrozit vězení. Vyplývá to z návrhu zákona jeho úřadu, o němž informovala v pondělí veřejnoprávní televize ARD.