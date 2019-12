Německo zakázalo Hizballáh

V Německu bylo dosud zakázáno jen vojenské křídlo Hizballáhu. To je v zemích Evropské unie včetně ČR označováno jako teroristické. Politická část organizace však zakázána není, ačkoliv odborníci považují za diskutabilní, zda je takové rozdělení organizace vůbec možné.

V návrhu se uvádí, že se musí „odstranit mentální oddělení“ vojenské a politické části organizace. Německá vláda by měla „zakázat jakoukoliv činnost představitelů organizace, která jde proti idejím mezinárodního porozumění“.

Krátce před hlasování vyzval k tvrdšímu postupu proti Hizballáhu ministr zahraničí Heiko Maas (SPD). „Hizballáh popírá právo Izraele na jeho existenci, hrozí násilím a terorem a neustále modernizuje svůj raketový arzenál,“ řekl Maas. Uvědomuje si komplikovanou situaci v Libanonu, kde je Hizballáh jednou z parlamentních stran, bez níž by se nesestavila tamější vláda. „Nemělo by to však bránit tomu, aby se Německo vypořádalo všemi právními prostředky s kriminálními a teroristickými činnostmi Hizballáhu,“ dodal Maas.